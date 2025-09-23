Policijska službenica uhvaćena na djelu: 'Maznula' više od tisuću eura iz blagajne

Na šest mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od godine dana je na Općinskom sudu u Virovitici osuđena službenica Policijske uprave virovitičko – podravske, piše Podravski.hr.

Ova 45-godišnja majka dvoje maloljetne djece osuđena je zbog počinjenja kaznenog djela pronevjere i to na svom radnom mjestu računovodstvenog referenta odnosno blagajnice u virovitičkoj policiji. Ona je, prema presudi, od 16. do 21. svibnja prošle godine novac u iznosu od 1.025 eura koji se nalazio u glavnoj blagajni policijske uprave prisvojila te ga neovlašteno zadržala za sebe.

Kako su se obje strane u postupku odrekle prava na žalbu, tako je i ova presuda odmah postala pravomoćna.