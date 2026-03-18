Policijska akcija u Dalmaciji: Nazvali su ženu na telefon, dogovorili susret predvečer....

Policijski službenici Policijske postaje Makarska dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom državljana Bosne i Hercegovine za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo Prijevara u pokušaju.

U ponedjeljak, 16. ožujka 2026.godine u poslijepodnevnim satima gospođa starije životne dobi zaprimila je telefonski poziv nepoznatog muškarca koji je naveo da je policijski službenik i da ona posjeduje krivotvoreni novac kojega treba podići s računa u banci i predati policijskim službenicima koji će po njega doći. Novac im je trebala predati navečer, ali s obzirom na to da je njoj bliska osoba posumnjala da se radi o mogućoj prijevari, o događaju je obaviještena policija u Makarskoj.

U blizini mjesta preuzimanja novca uočeno je vozilo za koje je postojala sumnja da ga koriste osobe koje su došle preuzeti novac, ali nakon što su uočeni udaljili su se.

Nakon zaprimanja informacija o događaju policiju, policijski službenici su inicirali traganje za vozilom i osobama. Uskoro su pronađeni, uhićeni i dovedeni u policijsku postaju.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su dvojica 26-godišnjaka s ciljem stjecanja ne pripadajuće imovinske koristi, sa za sada nepoznatom muškom osobom, kontaktirali stariju žensku osobu, lažno se predstavili kao policijski službenici te je doveli u zabludu da na bankovnom računu posjeduje krivotvoreni novac koji treba podignuti i predati policiji, zbog čega je oštećena sa svojih bankovnih računa podignula ukupno 30 tisuća eura po koje su došli prema prethodnom dogovoru.

Uz kaznenu prijavu predani su jučer pritvorskom nadzorniku.

Ovo je u samo nekoliko dana drugo uspješno dovršeno kriminalističko istraživanje policijskih službenika PU splitsko-dalmatinske prijevara, odnosno pokušaja prijevara na štetu starijih osoba.

- Još jednom građane upozoravamo na oprez te da u slučaju zaprimanja ovakvih poziva zastanu i promisle. Apeliramo na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara. Policijski službenici ne provode službene zadaće tako da telefonom traže od građana informacije o novčanicama niti traže od njih podizanje novca iz banaka.

Također, upućujemo građane da o opisanom načinu prijevare informiraju starije članove svoje obitelji kako bi tako spriječili mogućnost da budu prevareni - izvijestili su iz splitske policije.