Policija: Zgradu Vjesnika su zapalila dvojica 18-godišnjaka

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti“ u svezi kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom", objavila je zagrebačka policija čime se potvrđuje da su za požar u zgradi Vjesnika odgovorna dva mladića.

"Sumnja se da je prvoosumnjičeni u ponedjeljak 17. studenoga oko 21.50 sati na Slavonskoj aveniji zajedno s drugoosumnjičenim 18-godišnjakom došao do zgrade Vjesnika gdje su zajedno preskočili ogradu i ušli u krug navedenog trgovačkog društva. Nakon toga sumnja se, zajedno s još jednim maloljetnikom ušli su u samu zgradu te se popeli na 15. kat zgrade gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika.

Sumnja se da je zatim prvoosumnjičeni izazvao požar na način da je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a nakon čega je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio uslijed čega je ubrzano došlo do širenja požara na okolne prostorije, čime je počinjena materijalna šteta velikih razmjera.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku te je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.

U odnosu na osumnjičene osobe nisu zabilježena prethodna kriminalistička istraživanja", naveli su.