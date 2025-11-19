Close Menu

Policija zaustavila vozača s lažnim tablicama: Riječ je o 29-godišnjaku

Policijski službenici Policijske postaje Knin su proveli kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom osumnjičenim za krivotvorenje isprave.

Jučer, 18. studenog tijekom kontrole prometa policijski službenici zaustavili su 29-godišnjeg vozača osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka. Provedenim nadzorom utvrđeno je da je muškarac na automobil postavio nepripadajuće registarske tablice.

Protiv osumnjičenog bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

 

