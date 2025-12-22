Policija zaustavila tipa kod Vrgorca, dobio je kaznu od gotovo 5000 eura

Dana 20. prosinca u 11:10 sati, u mjestu Zavojane policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 39-godišnjak.

Utvrđeno je da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Na zahtjev policijskog službenika odbio se podvrgnuti preliminarnom ispitivanju prisutnosti droga ili lijekova u organizmu, kao i vađenju krvi i urina. Tijekom postupanja utvrđeno je da kod sebe nije imao vozačku dozvolu niti važeću osobnu iskaznicu. Osim navedenog, od njega je oduzeta droga marihuana.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o osobnoj iskaznici te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, protiv njega je podnesen optužni prijedlog te je priveden na Općinski prekršajni sud u Metkoviću.

Nakon saslušanja sud ga je pustio na slobodu te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 4.720,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od devet mjeseci.