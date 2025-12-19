Policija zabranila nastup Desingerice u Hercegovini

Ministarstvo unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije zabranilo je održavanje koncerta srbijanskog repera Dragomira Despića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Desingerica, koji je bio najavljen za 20. prosinca u ugostiteljskom objektu Time bar u Ljubuškom, piše hercegovina.info.

Odluka o zabrani donesena je uoči planiranog nastupa, a organizatori su obaviješteni da koncert neće biti moguće održati u predviđenom terminu i na navedenoj lokaciji. Razlozi zabrane zasad nisu službeno objavljeni.

Desingerica je na regionalnoj glazbenoj sceni poznat po nastupima koji često izazivaju rasprave i podijeljene reakcije javnosti. Njegovi koncerti nerijetko uključuju provokativne i neuobičajene performanse, zbog čega su u više navrata bili predmet kritika i polemika.

Hoće li koncert biti odgođen ili prebačen na drugu lokaciju zasad nije poznato.