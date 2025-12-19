Close Menu

Policija zabranila nastup Desingerice u Hercegovini

Razlozi zabrane zasad nisu službeno objavljeni

Ministarstvo unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije zabranilo je održavanje koncerta srbijanskog repera Dragomira Despića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Desingerica, koji je bio najavljen za 20. prosinca u ugostiteljskom objektu Time bar u Ljubuškom, piše hercegovina.info.

Odluka o zabrani donesena je uoči planiranog nastupa, a organizatori su obaviješteni da koncert neće biti moguće održati u predviđenom terminu i na navedenoj lokaciji. Razlozi zabrane zasad nisu službeno objavljeni.

Desingerica je na regionalnoj glazbenoj sceni poznat po nastupima koji često izazivaju rasprave i podijeljene reakcije javnosti. Njegovi koncerti nerijetko uključuju provokativne i neuobičajene performanse, zbog čega su u više navrata bili predmet kritika i polemika.

Hoće li koncert biti odgođen ili prebačen na drugu lokaciju zasad nije poznato.

