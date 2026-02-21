Policija upala u kuću u Hercegovini zbog HOS-ovih majica: "Kažu da promičemo ustaštvo"

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) ušli su u obiteljsku kuću u Ljubuškom zbog prijave za navodno promicanje ustaštva prodajom majica s oznakom HOS-a.

Vlasnica obiteljskog brenda "Patria Eterna" tvrdi da su optuženi neutemeljeno te je postupanje službenika ocijenila neprimjerenim, piše Hercegovina.info.

"Optuženi smo za promicanje ustaštva"

O događaju se oglasila Frančeska Primorac Čotić, koja stoji iza malog obiteljskog poduzeća za izradu i prodaju domoljubne odjeće i suvenira. U priopćenju je navela kako su im u kuću bez najave došli pripadnici SIPA-e.

"Bez prethodne najave, u obiteljsku kuću došli su pripadnici SIPA-e poslani iz Republike Srpske, pri čemu smo prijavljeni i optuženi za navodno promicanje ustaštva putem naših majica sa znakom HOS-a", stoji u objavi.

"Znak HOS-a je legitiman"

Vlasnica ističe kako znak HOS-a smatra "legitimnim, povijesno utemeljenim i pravno priznatim simbolom hrvatskih branitelja". Naglasila je kako njihova tvrtka ne promiče mržnju ili nasilje.

"Patria Eterna ne promovira mržnju, nasilje niti bilo kakvu ideologiju usmjerenu protiv drugih naroda. Mi stojimo iza svoje domovine, svoje povijesti i svojih ljudi", navodi se u priopćenju.

"Došli su bez najave, uznemiravali ženu..."

Obitelj je posebno kritizirala način na koji su službenici postupili, ocijenivši ga neprimjerenim. "Dolazak bez najave u privatni, obiteljski prostor te uznemiravanje jedne žene na takav način smatramo nedostojanstvenim i neprihvatljivim", poručili su.

Izrazili su očekivanje da neće biti daljnjih problema, tvrdeći kako za postupanje protiv njih "ne postoji ni pravna ni moralna osnova".

Službeno priopćenje SIPA-e o ovom slučaju zasad nije objavljeno.