Policija upala u kuću, pronađena droga, stabljika i opreme za uzgoj

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U utorak, 21. travnja 2026. godine policijski službenici su na području Solina proveli pretragu doma i drugih prostorija koje 38-godišnjak koristi tijekom koje su oduzeli staklenu posudu s 136 grama marihuane, tri odsječene stabljike marihuane i opremu za unutarnji uzgoj (šator, lampa i ventilator). Muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.

Muškarac će biti kazneno prijavljen nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.