Policija uhitila vozačicu koja je 'lelujala' autom kroz Kaštela: Imala je 1,60 promila

Snimka koja se u posljednja 24 sata proširila Instagramom izazvala je zabrinutost javnosti. Na videu se vidi vozačica koja, očito pod utjecajem alkohola, krivuda vozilom po brzoj cesti kroz Kaštela, čime ozbiljno ugrožava sigurnost prometa.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrđeno je kako se incident dogodio u noći na 21. ožujka 2026. godine.

„U 00:19 sati zaprimljena je dojava da vozilo na magistrali iz smjera Kaštela prema Splitu vozi nesigurno i krivuda cestom. Policijski službenici odmah su upućeni na teren te su ubrzo pronašli vozilo i vozačicu“, izvijestili su iz policije.

Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozačica upravljala vozilom pod utjecajem alkohola, s izmjerenih 1,60 promila. Odmah je isključena iz prometa, izrečena joj je privremena zabrana upravljanja vozilom, a zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja zadržana je u policijskoj postaji. Protiv nje će biti provedeno daljnje postupanje zbog počinjenih prometnih prekršaja.