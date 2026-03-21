VIDEO ‘Ovo treba dobro kazniti’: opasna vožnja iz Kaštela razbjesnila ljude

Na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je snimka koja je izazvala brojne reakcije korisnika. Na videu se vidi automobil koji tijekom vožnje vidljivo krivuda cestom, čime ugrožava ostale sudionike u prometu.

Uz objavu stoji opis: „Dama s viškom maligana u krvi noćas u opuštenoj vožnji kroz Kaštela“, što sugerira da je riječ o vozačici pod utjecajem alkohola.

Snimka je u kratkom roku prikupila velik broj komentara, a mnogi korisnici nisu skrivali ogorčenje i zabrinutost. Jedan od njih napisao je:

„Ne razumijem što moraš imati u toj šupljoj glavi da pijan sjedaš za volan? Bilo muško bilo žensko… svi su svjesni opasnosti, a opet to rade. Svakodnevno gledamo crnu kroniku i opet se ponavlja isto.“

Drugi su reagirali s dozom ironije:

„Ajd dobro je… barem je smjer pogodila… nije ušla u krivi…“, dok su neki pozvali na strože sankcije:

„Ovo treba dobro kaznit.“