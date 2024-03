Policija uhitila Splićanina zato što je pitao zaštitara zašto molitelji opet kleče na kiši

Splitska policija je u subotu privela 80-godišnjeg građana zbog remećenja javnog reda i mira, ali i diskriminacije, no kako on tvrdi nije kriv.

"Policijski službenici jučer dovršili kriminalističko istraživanje nad 80-godišnjakom zbog sumnje da je dana 03. veljače 2024. godine u Splitu na Peristilu svojim ponašanjem ostvario obilježje prekršaja protiv javnog reda i mira", izvijestili su.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 80-godišnjak je napustio prostorije policije, a protiv istoga slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom općinskom prekršajnom sudu.

Išao u ribarnicu kad je sreo 'molitelje'

Naime, čitatelj 24sata, čiji su podaci poznati redakciji, jučer je kao i svake subote otišao na plac, pa u ribarnicu. Na putu do ribarnice mora proći Peristil gdje su se za prvu subotu u mjesecu okupili 'molitelji' koji su klečali.

"Došao sam do Peristila kad sam ih vidio kako kleče i obratio se njihovom 'čuvaru', nisam bio vulgaran i grub jer to nije u mojoj naravi. Pitao sam 'zašto oni opet tu kleče i to na kiši, ignorirao me i otišao sam put ribarnice. Hrvatsku volim više od života, ovo klečanje je neprimjereno. Nakon pola minute zaustavili su me policajci u civilu", ispričao je umirovljeni profesor i pomorac.

'Odveli su me u stanicu'

"Nisam htio razgovarati s njima jer se nisu predstavili. Tad su mi pokazali značke i pitali za osobnu, pa obavijestili da moram u stanicu kako bi mi napisali optužni prijedlog. Iako mi nije bilo jasno zašto, nisam se htio opirati. Rekli su mi da će sve trajati pet minuta, no čekao sam samo 40 minuta. Tad sam vidio da mi pripisuju remećenje javnog reda i mira i diskriminaciju", u nevjerici je rekao Splićanin. Smatra da za ono što su njemu pripisali, krivi su 'oni koji kleče'.

"Diskriminiraju prije svega žene, u kojem vijeku živimo? Remećenje javnog reda i mira? Blokiraju dio grada, mogli su otići niže pred crkvu svetog Duje, ali ne oni su na mjestu gdje mogu provocirati. Razumio bi da su ispred crkve, ali nisu. Blokiraju grad svima nama", ispričao je, a kako je ispričao novinarima, tvrdi da će tako i na sudu, prenosi 24sata.