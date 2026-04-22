Gotovo polovica svih pjesama koje se svaki dan uploada na Deezer generirano pomoću AI-a

Deezer je otkrio nagli porast glazbe generirane umjetnom inteligencijom na svojoj platformi, naglašavajući sve veći pomak u načinu na koji se pjesme stvara i distribuira.

Gotovo 44 posto svih njih koje se svaki dan uploada na Deezer generirano je pomoću umjetne inteligencije. U toj tvrtki kažu da trenutno dnevno primaju blizu 75 tisuća takvih pjesama, što iznosi više od dva milijuna njih mjesečno.

Opseg glazbe generirane umjetnom inteligencijom naglo se povećao prošle godine. Ono što je nekoć bila nišna kategorija sada je postalo značajan dio novih prijenosa, potaknuto alatima poput generativnih glazbenih platformi koje korisnicima omogućuju stvaranje cijelih pjesama jednostavnim upitima.

Unatoč porastu učitavanja, Deezer primjećuje da je slušanje druga priča. Pjesme generirane umjetnom inteligencijom trenutno čine samo oko jedan do tri posto ukupnih streamova na platformi.

Porast glazbe generirane umjetnom inteligencijom izaziva ozbiljnu zabrinutost u cijeloj industriji, a jedan od najvećih problema je prijevara. Deezer procjenjuje da je velik dio streamova za AI pjesme umjetno generiran putem botova kako bi se manipuliralo tantijemima.

Prema točki preokreta

Postoje i šira pitanja o izvornosti i autorskim pravima. Mnogi AI alati obučeni su na postojećoj glazbi, nerijetko bez dozvole autora.

U odgovoru na to Deezer je zauzeo agresivniji stav. Platforma je uvela alate za otkrivanje i označavanje tragova generiranih umjetnom inteligencijom, njihovo uklanjanje iz algoritama za preporuke i, u nekim slučajevima, demonetiziranje.

Za slušatelje trenutni učinak naglog porasta možda neće biti očit jer pjesme generirane umjetnom inteligencijom čine mali udio streamova, pa većina korisnika i dalje primarno konzumira glazbu koju su izradili ljudi. Međutim, kako broj uploada raste, mogli bi početi nailaziti na sve više pjesama koje je generirala umjetna inteligencija, posebno u nišnim žanrovima ili popisima za reprodukciju vođenim algoritmima.

Zbog brzog rasta takve glazbe industrija se približava točki preokreta. Platforme će možda morati uvesti strože regulacije, poboljšati sustave otkrivanja i uspostaviti jasnija pravila o unovčavanju i autorskim pravima, prenosi tportal.