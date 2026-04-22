Ova europska zemlja svima rođenima nakon 2008. doživotno zabranila kupnju cigareta

Zakon kojim se zabranjuje prodaja duhana svima rođenima nakon 2008. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu dovršio je svoj put kroz parlament, u potezu za koji se ministri nadaju da će stvoriti „generaciju bez dima“.

Prema zakonu o duhanu i vape proizvodima, svima rođenima 1. siječnja 2009. ili kasnije nikada više neće biti legalno prodavati duhan u cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu, s ciljem spašavanja života i smanjenja opterećenja na NHS, prenosi N1.

Zakon će stupiti na snagu nakon što sljedeći tjedan dobije kraljevsku suglasnost. Njegov dug put kroz oba doma parlamenta započeo je 5. studenog 2024., a završio u utorak kada je Dom lordova odobrio izmjene koje su donijeli zastupnici u Donjem domu. Ministri se nadaju da će s vremenom u potpunosti okončati prodaju duhanskih proizvoda i prekinuti ciklus ovisnosti i društvenih nejednakosti povezanih s pušenjem.

Pušenje dovodi do 400.000 bolničkih prijema i 64.000 smrti godišnje samo u Engleskoj te košta NHS 3 milijarde funti za liječenje bolesti povezanih s duhanom, poput raka i srčanih bolesti. Procjenjuje se da ukupni troškovi za društvo u Engleskoj iznose između 21,3 i 27,6 milijardi funti godišnje, uglavnom zbog izgubljene produktivnosti.

„Ovo je povijesni trenutak za zdravlje nacije jer zakon o duhanu i vape proizvodima završava svoj put kroz parlament“, rekao je ministar zdravstva Wes Streeting. „Djeca u Ujedinjenom Kraljevstvu bit će dio prve generacije bez dima, zaštićene od doživotne ovisnosti i štete. Prevencija je bolja od liječenja. Ova reforma će spasiti živote, smanjiti pritisak na NHS i izgraditi zdraviju Britaniju.“

Zakon će također dati ministrima ovlasti da dodatno pooštre postojeću zabranu pušenja na javnim mjestima. Ona će se sada proširiti na dječja igrališta te prostore ispred škola i bolnica.

„Ovo je odlučujuća prekretnica za javno zdravlje. Kraj pušenja i razorne štete koju ono uzrokuje više nije neizvjestan – on je neizbježan. Sada je fokus na tome koliko brzo ćemo do toga doći“, rekla je Hazel Cheeseman, izvršna direktorica organizacije Action on Smoking and Health.

„Tijekom posljednjih pola stoljeća pušenje je odnijelo milijune života u Ujedinjenom Kraljevstvu, ostavljajući nasljeđe sprječive patnje i gubitka. Okončanje te štete trajni je dar budućim generacijama i obitelji sada mogu biti sigurne da njihova djeca mogu odrastati bez štetnog utjecaja duhana.“

Sarah Sleet, izvršna direktorica organizacije Asthma and Lung UK, rekla je: „Ovaj povijesni zakon transformirat će zdravlje nacije. Budućnost bez dima znači da duhanska industrija više neće moći nanositi štetu plućima sljedeće generacije.“

Mjera će također zabraniti brendiranje, promociju i oglašavanje vape uređaja i nikotinskih proizvoda usmjerenih prema djeci, kako se ne bi razvila ovisnost o nikotinu.