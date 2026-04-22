HDZ optužuje SDP za sabotažu. SDP uzvraća: "Kasnite mjesecima"

Nakon što je HDZ jučer izašao s nekoliko prijedloga imena sudaca za Ustavni sud, a SDP na to oštro reagirao - iz vladajuće stranke danas poručuju da je u neformalnim razgovorima postojao konsenzus o imenima.
Kažu da će do kraja tjedna sazvati sjednicu Odbora za Ustav kako bi sastavili popis kandidata o kojima će se raspravljati na plenarnoj sjednici, piše HRT.
Cilj je da Ustavni sud bude popunjen nakon sljedećeg saborskog glasanja 30. travnja. SDP su optužili da cijeli proces namjerno sabotira.
- Ja sam stekao dojam čitavo vrijeme da oni se ne žele dogovoriti i da zapravo odgađaju, zato smo mi izašli s konkretnim prijedlozima osoba za koje sam ja u tim neformalnim razgovorima vidio da nema protivljenja za njih i zapravo, oni dapače, ispunjavaju sve ono što su oni u javnosti govorili kakvi bi tih troje sudaca ustavnog suda trebali biti, rekao je Ivan Malenica, Klub zastupnika HDZ-a.
- Je li problem da je HDZ predložio kandidate za ustavne suce onakve kakve su oni mjesecima govorili, da inzistiraju stručne, neovisne s ugledom čašću, integritetom, ono što je pred nama je da ovu priču dovedemo do kraja, naglasio je Nikola Mažar, Klub zastupnika HDZ-a.
Oglasio se i SDP.
- Reći ću da sam se jutros jako dobro nasmijao i da mi je tragikomična bila ova presica kolega iz HDZ-a jutros, koji daju određene izjave i onda sami sebe demantiraju u tim izjavama. Dakle, na početku optužuju oporbu da mi rastežemo ovaj proces izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora tri ustavna suca, a ja ću podsjetiti da nije ustavnim sucima istekao mandat prije 10 dana, nego prije šest mjeseci i deset dana. I od cijelog početka, dakle, HDZ u ovom procesu kasni, poručio je potpredsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Saša Đujić (SDP).