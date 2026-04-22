FOTOGALERIJA Najavljeno 72. Splitsko ljeto: Više opere, drame i baleta na atraktivnim lokacijama

U Foyeru HNK-a u Splitu predstavljen je program 72. Splitskog ljeta, koje će se održati od 14. srpnja do 14. kolovoza 2026. Program su predstavili v.d. intendanta, v.d. ravnatelja Opere, Drame i Baleta, poslovni ravnatelj, viša savjetnica za operu, dramu i balet HNK i predstavnici Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Gradonačelnik Tomislav Šuta zahvalio je Ministarstvu kulture, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Gradu Splitu i Hrvatskom narodnom kazalištu na izvrsnoj suradnji.

- Ovim se programom pokazao smjer koji želimo da Splitsko ljeto ima, s naglaskom na Operu. Čeka nas „Don Carlos“ na Peristilu, ali imamo i još nekoliko vrlo atraktivnih lokacija, uključujući Marjan. Imat ćemo izvedbe u sklopu Turističko-ugostiteljske škole, u lijepom prostoru koji će zamijeniti Bene tijekom sanacije Marjana. Vjerujemo da će svi zainteresirani uživati u ambijentu. Hvala svima koji su pripremali program, u njemu se vidi ambicioznost. Općenito je cilj HNK-a da program u najvećoj mjeri bude ostvaren, da se ne događaju planovi koji su usvojeni, a neizvršeni. Možemo vidjeti da se zasad taj plan uistinu ostvaruje, na zadovoljstvo publike.

Dožupan Stipe Čogelja također je pohvalio suradnju svih aktera Splitskog ljeta.

- Splitsko-dalmatinska županija podupire našu najveću kulturnu kuću, a posebno kroz Splitsko ljeto. Naša je želja i volja širiti mrežu kulture i kulturni sadržaj, uz veliku podršku Grada Splita i HNK-a. S takvom suradnjom svih dionika u kulturi možemo napraviti dobru stvar za svijetlu budućnost kulture na području naše županije.

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić osvrnula se na sadržajni aspekt festivala.

- Bogatstvo ovog programa pokazuje da je Splitsko ljeto vodeći operni festival u regiji, to je zadatak koji smo i zadali v.d. intendanta. Hvala direktoru festivala, vrijednom tehničkom osoblju i svim izvođačima koji će dati svoj doprinos. Na otvaranju nas čeka „Don Carlos“, veličanstvena opera na najljepšoj opernoj pozornici na svijetu, Peristilu. Pohvaljujem i preostali dio programa, a pogotovo maštovitost u lokacijama jer zbog problema na Marjanu ne možemo računati na Bene, ali HNK Split je ponudio atraktivno rješenje pored Turističko-ugostiteljske škole. U Drami imamo brojne novosti, ali ne odustajemo ni od voljenih klasika, a pohvaljujem i koncertni dio i sretna sam što je s nama maestro Repušić, u svojem gradu.

Vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić izrazio je zadovoljstvo premašivanjem postavljenih okvira izvedbi u svim kazališnim sekcijama.

- Hvala svima koji su prepoznali naš program, Gradu Splitu, Ministarstvu kulture i medija, Splitsko-dalmatinskoj županiji, znamo da ćemo opravdati. Baletne smo izvedbe udvostručili s tri na šest, a brojčano smo proširili i dramu i operu. Poštujemo i povećavamo broj premijera, program je bogat, a napravili smo i neke dodatne zahvate izvan okvira. Donosimo i novu scenu na Marjanu s preko 1000 mjesta. Bitno nam je da publika bude zadovoljna, a da festival zadrži svoj operno-dramsko-baletni karakter.

V.d. ravnatelja Opere Frano Igor Barović naglasio je zadovoljstvo opernim programom.

- Izvest ćemo glazbeni program u većem obujmu nego što okvir zadaje. Operni program nosi središnju umjetničku liniju Splitskog ljeta, koje otvaramo i zatvaramo ga operom. Počinjemo „Don Carlosom“ na Peristilu, zatim slijedi „Nabucco“, a od hrvatskog programa „Nikola Šubić Zrinjski“ i „Ero s onoga svijeta“. Gala koncert održat ćemo na Peristilu uz zbor i orkestar HRT-a te naš Zbor Opere pod ravnanjem našeg nekadašnjeg ravnatelja Ivana Repušića. Popratni program kombinira domaće i strane umjetnike različitih žanrova.

V.d. ravnatelja Drame Siniša Popović istaknuo je kvalitetnu kombinaciju modernog i tradicionalnog.

- Mi ćemo ovo ljeto umjesto jedne imati dvije dramske premijere, jednu nobelovca Krasznahorkaija, „Herscht 07769“ u režiji Ivice Buljana, a druga Paola Magellija. Držićev „Skup“ radimo u koprodukciji s Dubrovačkim ljetnim igrama. Zadržali smo amblematsku predstavu „Smij i suze starega Splita“, a tu i su „Judita“, „Zapisi iz nevremena“ i „Francuzica“. Imat ćemo tri gostovanja i pet repriznih predstava.

V.d. ravnateljice baleta Mirna Sporiš Miani smatra da će program zadovoljiti i domaću i stranu publiku.

- Baletni je program također nadmašio zadane okvire. Premijerno ćemo postaviti Balet3, a ta potencija govori koliko će triptih biti moćan, s tri različita koreografska rukopisa. Uz mene, koreografiju potpisuju Lukas Zaschlag i Takuya Sumitomo. Prilagodit ćemo dvije izvedbe Giselle vanjskoj pozornici, a ugošćujemo balet Hamlet Svebora Sečaka, odigravat će se u Dioklecijanovim podrumima.

V.d. poslovnog ravnatelja Frane Galzina zadovoljan je financijskim okvirom.

- Hvala Republici Hrvatskoj na čelu su Ministarstvom, Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji koji su nam omogućili da ovaj bogati program realiziramo bez problema i dobro ćemo upravljati svojim budžetom. Grad daje 625 000 eura, RH 670 000, uz još 110 000 eura Splitsko-dalmatinske županije. Planiramo ostvariti dvostruko veći prihod od ulaznica od dosadašnjega, vidjet ćete kako će nove pozornice i brojnost gledatelja utjecati na financije. Jako smo zahvalni svima koji su pokazali razumijevanje za ovaj vrlo ambiciozni program.

