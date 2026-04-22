Na Marjanu srušena još dva bespravna objekta, Društvo Marjan upozorava na mogući azbestni otpad

Na Marjanu se nastavlja rušenje bespravnih objekata, a prema informacijama koje je objavilo Društvo Marjan, investitori se na takve poteze odlučuju kako bi izbjegli visoke troškove koji nastaju kada uklanjanje objekata provodi Republika Hrvatska putem treće osobe. Iz Društva Marjan navode kako su od danas na području Marjana evidentirana dva bespravna objekta manje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upozorenje na mogući opasni otpad

Istodobno, iz Društva Marjan pozivaju Državni inspektorat i čuvare prirode Javne ustanove Park-šuma Marjan na žurnu reakciju. Razlog tomu su fotografije koje su, kako tvrde, zaprimili s terena, a na kojima je vidljivo da se u materijalu nastalom rušenjem na čestici 9139/1, koja se nalazi u zaštićenom dijelu prirode, navodno nalazi i azbest.

Upozoravaju kako je potrebno što prije reagirati kako ne bi došlo do onečišćenja okoliša opasnim otpadom.

Društvo Marjan posebno ističe da azbestni otpad, nastao kao posljedica rušenja, predstavlja ozbiljan rizik za okoliš i zdravlje ljudi ako se s njime ne postupa u skladu s propisima. Zbog toga apeliraju na nadležne službe da hitno izađu na teren, utvrde o kakvom je materijalu riječ i osiguraju njegovo pravilno zbrinjavanje.