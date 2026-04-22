Nove dojave o bombama u Rijeci, evakuirani trgovački centri

Zbog novih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama evakuirani su Zapadni trgovački centar (ZTC) i Tower Center Rijeka, potvrdila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Iz policije navode kako su dojave zaprimljene putem e-mail poruka, nakon čega su odmah poduzete sigurnosne mjere te su policijski službenici izašli na teren i započeli preglede objekata. Istraga u oba trgovačka centra je u tijeku.

Istovremeno, gotovo sve srednje škole u Primorsko-goranskoj županiji jutros su prije početka nastave također zaprimile e-mail poruke s prijetnjama o postavljenim bombama. Dio škola već je pregledan, a u njima nisu pronađeni nikakvi eksplozivni predmeti, dok se u ostalim školama pregledi i dalje provode.

Ovo je nastavak niza sličnih incidenata posljednjih dana. Zbog ranijih lažnih dojava u ponedjeljak je bila otkazana nastava u više splitskih srednjih škola, dok su u utorak slične prijetnje zabilježene i u školama u Zagrebu te Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Policija nastavlja intenzivnu istragu s ciljem utvrđivanja izvora i počinitelja ovih lažnih dojava.