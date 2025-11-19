Policija uhitila pet maloljetnika zbog eksplozije kod osnovne škole u Podstrani!

Munjevito je splitska policija odradila svoj dio posla: niti dva dana nakon eksplozije u dvorištu osnovne škole u Podstrani identificirali su i uhitili pet odgovornih za mini-detonaciju.

Kako je redom riječ o maloljetnicima, tako će tijekom srijede biti ispitani pred tužiteljicom za mladež splitskog Općinskog državnog odvjetništva.

Ništa neočekivano, jer već na snimci koja se proširila društvenim mrežama same noćne 'akcije' bilo je jasno da je riječ o tinejdžerima. Navodno su iskustvo s pirotehničkim sredstvima 'pojačali' gorivom pa je eksplozija djelovala prilično šokantno. Srećom, nitko nije naišao jer se benzin zapalio nakon aktivacije pirotehnike i stvorio pravu vatrenu kuglu.

Maloljetnici su aktivirali napravu 15. studenog u večernjim satima na mjestu gdje se kod škole u Strožancu pale svijeće u sjećanje na žrtve Vukovara i Škabrnje. Vodstvo škole je sve prijavilo policiji sutradan iako su 'plavci' stigli iste večeri kad i vatrogasci, no i jedni i drugi su tada ostali bez posla.

Na školi je oštećeno jedno staklo na vratima, a protiv maloljetnika će vjerojatno biti pokrenuta istraga zbog općeopasne radnje.