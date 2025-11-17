U dvorište OŠ Strožanac bačeno je eksplozivno sredstvo

Sinoć su nepoznate osobe bacile eksplozivno sredstvo u blizini škole, na mjestu gdje su bile zapaljene svijeće u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no događaj je uznemirio mještane i posebno roditelje čija djeca svakodnevno prolaze tim područjem, javlja podstrana-portal.com.

Ovakvo ponašanje nema nikakvo mjesto u obilježavanju Dana sjećanja niti u našoj zajednici. Počast žrtvama Vukovara i Škabrnje odaje se dostojanstveno, mirno i s poštovanjem, a ne činom vandalizma koji ugrožava sigurnost djece i svih stanovnika.