Objavljena zastrašujuća snimka maskiranih muškaraca koji su izazvali eksploziju kod OŠ Strožanac

Sinoć je u blizini Osnovne škole u Strožancu, u Podstrani, bačeno eksplozivno sredstvo na mjestu gdje su ranije bile zapaljene svijeće u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Eksplozija je bila u večernjim satima, u prostoru kojim svakodnevno prolaze djeca. Nitko nije ozlijeđen, no događaj je uznemirio mještane, osobito roditelje učenika, piše Podstrana portal.

Mještani ističu kako ovakav čin nema nikakvo mjesto u obilježavanju Dana sjećanja, koji se svake godine obilježava dostojanstveno, tiho i s poštovanjem. Upozoravaju da je riječ o ponašanju koje nije samo vandalsko, nego i potencijalno opasno, posebno jer je bilo u blizini škole.

Video pogledajte ovdje.