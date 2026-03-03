Policija u stanu u Splitu pronašla veću količinu heroina

Policijski službenici u Splitu tijekom pretrage stana na području grada pronašli su veću količinu droge, među kojom i 788 grama heroina, a u stanu je zatečena i osoba za kojom se ranije tragalo, izvijestila je policija. Akciju su zajednički proveli policijski službenici Prve policijske postaje Split, Jedinice interventne i specijalne policije, uz koordinaciju Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Uz 49-godišnjaka koji koristi stan, policija je u prostoru zatekla i 48-godišnjeg muškarca za kojim je ranije bila raspisana potraga zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje.

Muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja, nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Pronađeni heroin, marihuana i vaga s tragovima droge

Tijekom pretrage stana policijski službenici pronašli su vrećicu s 788 grama heroina, manju količinu marihuane te digitalnu vagu s tragovima droge. Svi pronađeni predmeti su oduzeti.

Zbog sumnje na kazneno djelo povezanog s drogama uhićen je i 49-godišnjak, koji je također doveden u policijsku postaju.

Policija: 49-godišnjak ranije više puta prijavljivan

Kako navodi policija, 49-godišnjak je u posljednje dvije godine šest puta kazneno prijavljen zbog više kaznenih djela, među kojima su neovlaštena proizvodnja i promet drogama, nanošenje tjelesnih ozljeda, prijetnja te prisila prema službenoj osobi.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.