Policija u Splitu zaustavila motociklista u pješačkoj zoni, uhićen je

Jučer, 10. veljače 2026. godine, oko 14 sati, policajci prometne policije u Papandopulovoj ulici u Splitu zaustavili su 42-godišnjeg vozača motocikla kojeg su uočili da vozi u pješačkoj zoni, suprotno vidno postavljenom prometnom znaku zabrane kretanja tom površinom.

Nakon zaustavljanja, policajci su obavili detaljnu kontrolu vozača i vozila te utvrdili da 42-godišnjak upravlja motociklom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje vozilima bilo koje kategorije, a odbio je policajcima dati na uvid prometnu i vozačku dozvolu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S obzirom da je 42-godišnjak već ranije prekršajno prijavljen zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita, uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti donijet će u redovnom postupku.