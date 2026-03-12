Policija u Splitu zaplijenila marihuanu i amfetamin, uhićene četiri osobe

Policijski službenici Interventne jedinice policije su 11. ožujka 2026. godine u dva odvojena postupanja na području Splita zatekli četiri osobe kod kojih je pronađena droga, nakon čega su uhićeni i dovedeni u službene prostorije radi daljnjih kriminalističkih istraživanja.

Oko 16 sati u Velebitskoj ulici zatečeni su 41-godišnjak i 28-godišnjak. Policijski službenici su kod 41-godišnjaka pronašli 12,5 grama marihuane, a obojica su privedena u policijsku postaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je 28-godišnjak počinio kazneno djelo omogućavanje trošenja droga, dok je protiv 41-godišnjaka podnesena prekršajna prijava zbog posjedovanja droge.

Istoga dana oko 20.20 sati u Vinkovačkoj ulici zatečeni su 31-godišnjak i 29-godišnjakinja. Utvrđeno je da je 31-godišnjak posjedovao četiri + vrećice s ukupno 4,34 grama amfetamina, dok je 29-godišnjakinja kod sebe posjedovala 1,01 gram iste droge. Pretragom stana koji koristi 31-godišnjak policijski službenici pronašli su još 90,4 grama amfetamina i vagu za precizno mjerenje s tragovima droge.

Muškarac i žena su uhićeni. U ovom trenutku provodi se kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.