Policija u Splitu kaznila više taksista: Odbili test na droge, vozili bez dozvola i koristili lažne oznake

Policijski službenici Prve policijske postaje Split u utorak, 7. listopada 2025. godine, proveli su ciljanu akciju nadzora vozača i vozila koja obavljaju autotaksi prijevoz na području Splita.

Tijekom akcije, koja je obuhvatila veći broj taksi vozila i vozača, otkriven je niz nepravilnosti i prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama te propisa koji uređuju autotaksi djelatnost.

Dvojica vozača odbila su testiranje na prisutnost droga u organizmu, zbog čega su sankcionirani na mjestu događaja, dok su dvojica zatečena u prometu bez potrebne dozvole za kretanje navedenom dionicom. Policija je također oduzela oznaku „TAXI“ jednom vozaču kombi vozila koji se koristio tim obilježjem iako ne obavlja taksi djelatnost.

Osim toga, utvrđene su nepravilnosti u poslovanju više taxi prijevoznika — od neisticanja cijena vožnje u vozilu i rada bez ugovora o radu, do korištenja dozvola koje nisu izdane za konkretna vozila.

Posebno je zabilježen slučaj tvrtke koja ima izdanu dozvolu za autotaksi prijevoz u Splitu samo za jedno vozilo, dok su tijekom nadzora uočena i druga vozila s kopijama iste dozvole, što predstavlja ozbiljno kršenje propisa.

Vozači su zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa sankcionirani odmah, dok će o ostalim uočenim nepravilnostima biti obaviještena nadležna inspekcija, u čijoj je to nadležnosti.