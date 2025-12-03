Policija u Splitu i okolici danas provodi pojačani nadzor. Evo zašto

Policijski službenici danas na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske u koordinaciji s djelatnicima prometnog redarstva provode ciljanu preventivno-represivnu akciju pojačanog nadzora korištenja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom i parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom.

Na području Grada Splita u akciji sudjeluje i predstavnica inicijative "Želiš li se mijenjati za mjesto?", kao i djelatnici prometnog redarstva Grada Splita i Split parkinga.

Smanjiti zlouporabe i upozoriti na obveze

Cilj akcije je smanjiti broj nepropisno parkiranih vozila na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom te upozoriti na nužnost propisnog označavanja vozila prilikom korištenja takvih parkirališnih mjesta.

Posebno se naglašava kako je za ispravno korištenje parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom potrebno ispuniti dva uvjeta: u vozilu mora biti jasno istaknuta Europska parkirališna karta, a u vozilu mora biti osoba na koju se ta karta odnosi. Obje komponente moraju biti ispunjene da bi se radilo o pravilnom korištenju parkirališnog mjesta i Europske parkirališne karte.

Policijski službenici tijekom redovne službe dodatno pojačavaju nadzor parkiranja na mjestima za vozila osoba s invaliditetom te represivno postupaju prema svim nepropisno parkiranim vozilima. To uključuje i ona koja nemaju propisno istaknutu Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom ili u kojima se ne nalazi osoba za koju je karta izdana.

Poruke iz inicijative i s terena

Perica Orešković istaknuo je kako povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom danas s inicijativom "Želim se mijenjati za mjesto", prometnim redarstvom grada Splita i pauk službom provode akciju u gradu Splitu kako bi osvijestili građane o korištenju mjesta na koja nemaju pravo. Navodi da imaju primjera neovlaštenog korištenja te da ljudi u zadnje vrijeme kopiraju kartu invaliditeta za svoje vozilo. Dodao je da ne bilježe veliki broj prekršaja te da je manji broj prekršaja i osoba koje se neovlašteno parkiraju.

Grozdana Radinović, iz inicijative "Želiš li se mijenjati za mjesto", poručila je kako je današnji dan za njih tužan jer Split nikada nije bio gori što se tiče pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Naglašava da ima lažnih predstavljanja i lažnih parkiranja te da su krive osobe s invaliditetom koje daju svoje iskaznice da ih kopiraju i lažno koriste. Ističe da svaka osoba može primijetiti da se neke iskaznice kopiraju, kao i da je osobama s invaliditetom teško uhvatiti mjesto. Dodaje kako su, kada krenu noću izaći, često začuđeni koliko ljudi parkira vozilo na mjesto namijenjeno osobama s invaliditetom, iz kojih izađe nekoliko osoba, a nitko nije osoba s invaliditetom, zaključivši da nemaju privilegiju te da nisu privilegirani što su dobili takvu djecu.