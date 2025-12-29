Policija u Šibeniku uhitila 45-godišnjaka zbog droge, pronađene i digitalne vage

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama i omogučavanje trošenja droge.

U subotu, 27. prosinca oko 19,20 sati u Šibeniku, u Ulici Put kroz Meterize, policijski službenici su zaustavili teretni automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak.

Preliminarnim testiranjem na prisutnost droga u organizmu utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem droga. Tijekom postupanja, policijskim službenicima je dragovoljno predao jednu pvc vrećicu ispunjenu drogom amfetamin, ukupne bruto težine 50,40 grama, jednu vrećicu ispunjenu drogom amfetamin, ukupne bruto težine 3,55 grama, jednu kutijicu ispunjenu drogom marihuanom težine 4,45 grama i jedanu pvc vrećicu ispunjenu drogom marihuanom bruto težine 3,55 grama.

Vozač je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 28. prosinca u Šibeniku obavljena je pretraga stana u kojem osumnjičeni boravi s 40-godišnjakinjom, kojom prilikom je od nje oduzeto: 0,18 grama droge marihuana, tri ručno motane djelomično nagorjele cigarete tzv. „joint“ sa sadržajem duhana i opojne droge marihuane, i tri digitalne vage.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, protiv 40-godišnjakinje bit će podnesen optužni prijedlog.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 45-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

S obzirom na to da je osumnjičenom u Općoj bolnici u Šibeniku vađena krv i uzet uzorak urina radi daljnje analize na prisutnost droga u organizmu, nakon dobivenih rezultata protiv njega će biti podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.