Policija u Dalmaciji razotkrila drogu i oružja: Objavljeno što je sve pronađeno...

olicijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u petak, 23. siječnja, na širem području Šibenika obavljena je pretraga stana u kojem osumnjičeni 37-godišnjak boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: jedan pvc smotuljak ispunjen marihuanom bruto težine 120 grama, tri pvc smotuljka ispunjena drogom amfetamin ukupne bruto težine 6,15 grama, jedna nagorjela cigareta ispunjena mješavinom duhana i droge marihuane tzv. “joint” bruto težine 0,55 grama i pištolj kalibra 7,65 mm, bez tvorničkog broja, s pripadajućim spremnikom u kojem se nalazilo 7 komada streljiva.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni 37-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok će zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana protiv njega biti podnesen optužni prijedlog.