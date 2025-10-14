Policija u Dalmaciji pronašla pola kila marihuane, čovjek sam predao drogu

Policijski službenici Policijske postaje Sinj proveli su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim muškarcem koji je zatečen u mjestu Otok Dalmatinski, gdje je temeljem sudskog naloga izvršena pretraga doma i drugih prostorija koje koristi.

Tijekom pretrage osoba je dragovoljno predala dvije PVC vrećice s ukupno 541 gramom droge marihuane, nakon čega je uhićena i dovedena u službene prostorije policije.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona.