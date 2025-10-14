Policija traži ovu staricu

Policija je objavila potragu za Ružom Tvarušek (91) koja je nestala danas u mjestu Dobrovac, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Prema podacima objavljenima na stranici nestali.gov.hr, Ruža Tvarušek rođena je 1934. godine u Orahovi, Bosna i Hercegovina. Hrvatska je državljanka s prebivalištem u Trogiru. Visoka je oko 165 centimetara, ima sijedu kosu i smeđe oči.

U trenutku nestanka na sebi je imala smeđi džemper, smeđu suknju, plavu pidžamu ispod suknje te papuče.

Iz policije pozivaju sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Također, informacije se mogu dostaviti i putem internetske stranice nestali.gov.hr.