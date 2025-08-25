Policija traži ove žene sa slika! Ako ih poznajete, informacije možete dostaviti i anonimno

Policija moli za pomoć građana.

Crikvenička policija provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela krađa, počinjenih u trgovinama u Crikvenici, 20. ožujka (Braće Brozičević 10) i 27. ožujka prošle godine (Nike Veljačića 4).

Prema dosadašnjim saznanjima iz trgovina sa sjedištem na zagrebačkom području, otuđeni su parfemi i kozmetički proizvodi u vrijednosti oko 2.150 eura.

Na fotografijama su osobe za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenim kaznenim djelima.

Molimo građane ako imaju informacije o osobama s fotografije da ih dostave u policiju pozivom na broj 192, 051 439 010 ili na e-mail adrese: pp.crikvenica@mup.hr i primorsko-goranska@policija.hr - izvijestili su iz policije.