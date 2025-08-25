Close Menu

Policija traži ove žene sa slika! Ako ih poznajete, informacije možete dostaviti i anonimno

DIJELITE I POMOZITE

Policija moli za pomoć građana.

Crikvenička policija provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela krađa, počinjenih u trgovinama u Crikvenici, 20. ožujka (Braće Brozičević 10) i  27. ožujka prošle godine (Nike Veljačića 4).

Prema dosadašnjim saznanjima iz trgovina sa sjedištem na zagrebačkom području, otuđeni su parfemi i kozmetički proizvodi u vrijednosti oko 2.150 eura.

Na fotografijama su osobe za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenim kaznenim djelima.  

Molimo građane ako imaju informacije o osobama s fotografije da ih dostave u policiju pozivom na broj 192, 051 439 010 ili na e-mail adrese: pp.crikvenica@mup.hr  i primorsko-goranska@policija.hr  - izvijestili su iz policije.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0