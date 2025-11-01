Policija traga za nestalim Zvonkom Radanovićem. Imate li neke informacije?

Policijska uprava požeško-slavonska objavila je da traga za Zvonkom Radanovićem (69) iz Brestovca, koji je 29. listopada 2025. godine nestao nakon što se udaljio s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru. Od tada mu se gubi svaki trag.

Prema policijskim informacijama, Radanović je rođen 1956. godine u Požegi, hrvatski je državljanin, visok oko 175 centimetara i srednje je tjelesne građe. Ima prosijedu kosu, zelene oči, šepa na desnu nogu te ima vidljiv ožiljak na nosu.

Policija moli sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalome da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Svaka informacija mogla bi pomoći u pronalasku nestalog muškarca.