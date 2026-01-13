Policija traga za glumcem koji je optužen za zlostavljanje djece, nestao je

Američki glumac Timothy Busfield nestao je nekoliko dana nakon što je za njim izdan nalog za uhićenje zbog optužbi za spolne zločine. U potragu se sada uključila i Služba američkih maršala, koja pomaže policiji u Albuquerqueu.

Prema nalogu Policijske uprave Albuquerquea (APD), glumac se tereti za spolne zločine protiv 11-godišnjih blizanaca. Jedan od dječaka izjavio je da su zločini započeli kada je imao sedam godina. Busfield se suočava s dvije točke optužnice za kazneni spolni kontakt s maloljetnikom i jednom točkom optužnice za zlostavljanje djeteta, prenosi Index.

Na pitanje je li Busfield pronađen ili pritvoren, glasnogovornik APD-a izjavio je za časopis People: "Koliko mi je poznato, ne."

Početak istrage

Istraga je navodno započela u studenom 2024. godine, nakon što je liječnik u bolnici Sveučilišta New Mexico obavijestio policiju o mogućem slučaju seksualnog zlostavljanja. Djeca su navodno upoznala Busfielda na setu Foxove serije "The Cleaning Lady", gdje je radio kao redatelj.

Busfield, najpoznatiji po ulozi Dannyja Concannona u seriji "Zapadno krilo" ("The West Wing"), oženjen je Melissom Gilbert, bivšom zvijezdom serije "Mala kuća u preriji" ("Little House on the Prairie"). Ona je tijekom istrage deaktivirala svoj Instagram račun.

Također, serija "Zakon i red: Odjel za žrtve" ("Law & Order: SVU") povukla je iz emitiranja epizodu najavljenu za ovaj tjedan, u kojoj je Busfield imao gostujuću ulogu.