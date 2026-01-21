Policija sutra vreba i pješake u Splitu. Evo detalja

Policijska uprava splitsko-dalmatinska najavila je prometnu akciju pod nazivom „Pješak“, koja će se provesti sutra, u četvrtak 22. siječnja, u vremenu od 7 do 12 sati na prometnicama diljem županije.

Akcija će biti usmjerena na sankcioniranje prekršaja koje čine pješaci, ali i na nadzor vozača koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost pješaka u prometu. Posebna pozornost posvetit će se poštivanju prometnih pravila na pješačkim prijelazima, semaforima te u zonama povećanog kretanja pješaka.

Iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu oprezni i da se dosljedno pridržavaju prometnih propisa. Odgovornim ponašanjem, ističu, svi mogu doprinijeti većoj sigurnosti – kako vlastitoj, tako i sigurnosti drugih sudionika u prometu.

Policija podsjeća da su pješaci među najranjivijim sudionicima u prometu te da su ovakve preventivno-represivne akcije važan dio nastojanja da se smanji broj prometnih nesreća i stradavanja na cestama.