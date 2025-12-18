Policija Splićaninu našla pištolj i nekoliko vrsta droge

Policijski službenici su 16. prosinca 2025. godine, temeljem naloga nadležnog suda, proveli pretragu stana u Splitu kojim se koristi 49-godišnji muškarac.

Tijekom pretrage pronađeni su i oduzeti pištolj s pripadajućim streljivom, kao i više vrsta droge, i to hašiš, amfetamin i marihuana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, osumnjičeni je uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Uz kaznenu prijavu, protiv osumnjičenog je podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Nakon saslušanja kod suca istrage, osumnjičenom je određen istražni zatvor, nakon čega je predan u Zatvor u Splitu.