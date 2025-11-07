Policija se oglasila oko utakmice Hajduka i Osijeka

Splitska policija objavila je detaljno priopćenje uoči subotnje utakmice Hajduk – Osijek, koja će se odigrati 8. studenog 2025. godine u 17:45 sati na stadionu Poljud. Zbog očekivanog velikog broja navijača, najavljena je posebna regulacija prometa i pojačane mjere sigurnosti.
Na dan utakmice, od 13:45 sati pa do završetka osiguranja, bit će ograničeno kretanje vozila u širem području stadiona. Policija će uspostaviti potpunu blokadu:
- u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta Mandrach i kod ulaza na parkiralište bazena (osim za vozila s propusnicom),
- na raskrižju VIII. Mediteranskih igara i Sedam Kaštela (osim za vozila s propusnicom),
- u ulici Zrinsko-frankopanska od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru,
- te u ulici Put Supavla od raskrižja s Putem Brodarice, osim za žurne službe, HV, stanare, vozila javnog prijevoza i vozila s propusnicom.
Zabrane i upozorenja
Policija podsjeća da su, sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeni:
- unošenje alkohola, droga i boravak na stadionu u alkoholiziranom stanju,
- unošenje i uporaba pirotehnike, oružja i predmeta pogodnih za nasilje,
- maskiranje lica radi prikrivanja identiteta,
- isticanje transparenata, zastava i obilježja koji potiču mržnju ili nasilje,
- pjevanje i dobacivanje poruka s rasnim, nacionalnim ili vjerskim uvredama,
- nedopušteni ulazak u teren ili gledateljski prostor,
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor,
- te boravak na mjestima za koja osoba nema valjanu ulaznicu.
Policija će snimati događaj
Također je najavljeno da će policija, temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, snimati događaj prije, tijekom i nakon utakmice, kako na stadionu, tako i na prilaznim pravcima.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozvali su građane i navijače da poštuju upute i zapovijedi policijskih službenika, kako bi utakmica protekla u sportskom duhu i bez izgreda.