Policija se oglasila oko utakmice Hajduka i Osijeka

Splitska policija objavila je detaljno priopćenje uoči subotnje utakmice Hajduk – Osijek, koja će se odigrati 8. studenog 2025. godine u 17:45 sati na stadionu Poljud. Zbog očekivanog velikog broja navijača, najavljena je posebna regulacija prometa i pojačane mjere sigurnosti.

Na dan utakmice, od 13:45 sati pa do završetka osiguranja, bit će ograničeno kretanje vozila u širem području stadiona. Policija će uspostaviti potpunu blokadu:

u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta Mandrach i kod ulaza na parkiralište bazena (osim za vozila s propusnicom),

na raskrižju VIII. Mediteranskih igara i Sedam Kaštela (osim za vozila s propusnicom),

u ulici Zrinsko-frankopanska od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru,

te u ulici Put Supavla od raskrižja s Putem Brodarice, osim za žurne službe, HV, stanare, vozila javnog prijevoza i vozila s propusnicom.

Zabrane i upozorenja

Policija podsjeća da su, sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeni:

unošenje alkohola, droga i boravak na stadionu u alkoholiziranom stanju,

unošenje i uporaba pirotehnike, oružja i predmeta pogodnih za nasilje,

maskiranje lica radi prikrivanja identiteta,

isticanje transparenata, zastava i obilježja koji potiču mržnju ili nasilje,

pjevanje i dobacivanje poruka s rasnim, nacionalnim ili vjerskim uvredama,

nedopušteni ulazak u teren ili gledateljski prostor,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

te boravak na mjestima za koja osoba nema valjanu ulaznicu.

Policija će snimati događaj

Također je najavljeno da će policija, temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, snimati događaj prije, tijekom i nakon utakmice, kako na stadionu, tako i na prilaznim pravcima.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozvali su građane i navijače da poštuju upute i zapovijedi policijskih službenika, kako bi utakmica protekla u sportskom duhu i bez izgreda.