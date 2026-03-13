Policija se oglasila o utakmici Hajduka i Lokomotive na Poljudu

U nedjelju, 15. ožujka 2026. godine s početkom u 15:00 sati u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrat će se nogometna utakmica ''Supersport HNL'', između HNK „Hajduk“ Split i NK „Lokomotiva“ iz Zagreba.
Evo što poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.
Građane obavještavamo da će na dan utakmice u cijelosti će biti onemogućen pristup vozilima na šetnici oko stadiona i na parkiralištu ispred Doma Hajduka.
Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila tako da će se:
Od 11 sati pa do završetka osiguranja uspostavit će se blokada prometa u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta „Hemingway“ i kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, te na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim vozila policije i žurnih službi, autobusi javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).
Od 11 sati do završetka osiguranja u zoni ulice Zrinsko-frankopanske do raskrižja s ulicom Hrvatske ratne mornarice do ulaza u Loru te ulice Put Supavla do raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim žurnih službi, HV, stanara, javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).
Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima.
Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:
- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,
- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti
- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor,
- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od organizatora.
Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi nogometna utakmica protekla bez izgreda.