Policija se oglasila o utakmici Hajduka i Lokomotive na Poljudu

U nedjelju, 15. ožujka 2026. godine s početkom u 15:00 sati u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrat će se nogometna utakmica ''Supersport HNL'', između HNK „Hajduk“ Split i NK „Lokomotiva“ iz Zagreba.

Evo što poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.

Građane obavještavamo da će na dan utakmice u cijelosti će biti onemogućen pristup vozilima na šetnici oko stadiona i na parkiralištu ispred Doma Hajduka.

Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila tako da će se:

Od 11 sati pa do završetka osiguranja uspostavit će se blokada prometa u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta „Hemingway“ i kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, te na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim vozila policije i žurnih službi, autobusi javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).

Od 11 sati do završetka osiguranja u zoni ulice Zrinsko-frankopanske do raskrižja s ulicom Hrvatske ratne mornarice do ulaza u Loru te ulice Put Supavla do raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim žurnih službi, HV, stanara, javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).

Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima.

Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od organizatora.

Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi nogometna utakmica protekla bez izgreda.