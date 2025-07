Policija se oglasila o Thompsonovom koncertu. Dali upute za vozače koji idu, ali i one koji ne idu na koncert

U ponedjeljak, 4. kolovoza 2025. godine s početkom u 20,45 sati na Hipodromu u Sinju održat će se koncert Marka Perkovića Thompsona.

S obzirom na očekivani veliki interes građana splitska policija poziva sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama. Donosimo ih u nastavku.

PROMET

Posebna regulacija prometa na području Sinja

Od 8 sati pa dok za to bude postojala potreba biti će u cijelosti zatvorena Ulica Miljenka Buljana od križanja s D1, ulica Put Piketa do kružnog toka kod hipodroma, kao i ulica Put Šumarije od križanja s Ulicom Domovinskog rata. Navedenim ulicama mogu prometovati isključivo stanari istih i to do samo 12 sati nakon čega će i njima biti onemogućen promet. Ulicama će moći prometovati isključivo vozila hitnih službi i autobusi s posjetiteljima koji su prethodno najvili svoj dolazak.

Svima se zabranjuje parkiranje vozila na nogostupima i kolnicima naprijed navedenih ulica.

Upute za vozače koji idu na javno okupljanje

Za posjetitelje koji dolaze iz pravca Splita preporučamo korištenje lokalnih cesta u smjeru prema Bisko-Trilj-Otok-hipodrom.

Za posjetitelje koji dolaze na koncert iz smjera Knina preporučamo pravac D1- Hrvace-Rumin-Bajagići- Obrovac Sinjski- Otok- hipodrom.

Posjetiteljima iz Bodne i Hercegovine koji ulaze na GP Bili Brig preporučamo smjer Obrovac Sinjski-Glavice ( ili Otok)-hipodrom.

Posjetiteljima iz Bosne i Hercegovine koji ulaze na GP Kamensko preporučamo cestovni pravac Grab-Otok-prema hipodromu, a onima koji ulaze GP Vinjani Donji i Vinjani Gornji preporučamo cestovni pravac Tilj-Grab- hipodrom.

Upute za vozače koji ne idu na javno okupljanje

Sve ostale vozače, posebno vozače teretnih vozila i autobusa, upućujemo da tijekom čitavog dana u ponedjeljak izbjegavaju ceste D1 i D60 preko šireg sinjskog područja.

Alternative:

D1 -Hrvace - smjer Zelovo.

Promet iz smjera Knina upućivat će se u pravcu Drniš-Muć-Split

Savjetujemo vozačima koji putuju iz Splita da koriste A1( čvor Dugopolje i čvor Prgomet) i izbjegavaju prometovanje cestom D1. Dodatna alternativa za vozače iz smjera juga je i cesta D56 Muć-Drniš.

Sve vozače koji dođu iz pravca GP Kamensko na raskrižje D60/D220 u mjestu Trilj upućujemo na A1 čvor Bisko.

Vozače iz smjera Imotskog upućujemo na čvorišta A1 (Zagvozd, Šestanovac, Blato na Cetini).

Važnost pravovremenog formiranja prometnog koridora za hitne službe

U slučaju zastoja apeliramo na vozače da vozila odmah zaustave što bliže desnom rubu kolnika u slučaju potrebe formiranja koridora za vozila hitnih službi.

Hitnim službama svaka minuta je značajna!

Pozivamo vozače na dodatan oprez i strpljene u prometu, gužve i zastoje očekujemo tijekom čitavoga dana posebno u vrijeme dolaska posjetitelja i odlaska s područja Grada Sinja

Apeliramo na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila ukoliko su konzumirali alkohol, pozivamo sve sudionike na poštivanje prometnih propisa i zakona jer policijski službenici će i nakon koncerta kontrolirati promet i nadzirati promet na svim prometnim pravcima, lokanim cestama i čvorištima u cilju zaštite svih sudionika posebno pješaka.

Apeliramo na vozače da u slučaju većeg broja pješaka na kolnicima povećaju oprez i strpljenje i smanje brzinu posebno nakon završetka koncerta.

UPUTE ZA POSJETITELJE

Dolazak u Sinj i na hipodrom

Preporučamo posjetiteljima da što ranije, ukoliko su u mogućnosti već u jutarnjim satima dođu u Sinj jer je broj parkirnih mjesta uz mjesto održavanja koncerta i na području Grada Sinja ograničen. Nakon popunjavanja svih parkirališnih prostora, u cilju omogućavanja protočnosti ulica, vozači osobnih vozila neće biti u mogućnosti ući u Grad Sinj. Vozila nemojte ostavljati i parkirat na mjestima i na način da onemogućite normalno prometovanje ostalim vozilima jer će biti uklonjena.

Preporučamo dolaske autobusima. Za organizirani dolazak autobusima biti će osigurani dodatni parkirni prostori- potrebno je prethodno kontaktirati organizatora.

Ulaz na hipodrom je moguć isključivo s važećom ulaznicom - digitalnom ili fizičkom. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz, a povratak nakon izlaska nije moguć. Ulazi će biti otvoreni od 16 sati.

Zabranjeno je u prostor održavanja javnog okupljanja unositi:

simbole, natpise ili obilježja koja promoviraju mržnju, netrpeljivost, rasizam ili ekstremističke ideologije,

sklopive stolice, kišobrane, torbe ili ruksake ( biti će dozvoljen unos isključivo okopojasnih torbica),

pirotehnička sredstva bilo koje vrste

koplja za zastave

oružje, oštre i potencijalno opasne predmete,

droge i druge psihodelične supstance,

staklene boce, limenke i bilo kakve tekućine, osim vode u plastičnim bočicama

bilo što što može ugroziti druge posjetitelje ili narušiti sigurnost događaja

Vezano uz ograničenje unosa određenih predmeta, pozivamo posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama organizatora putem aplikacije, odnosno službene internetske stranice.

Upotreba bespilotnih letjelica

Područje grada, uključujući područje održavanja koncerta biti će područje zabrane letenja za bespilotne letjelice

Policijske specijalizirane snage će ovo područje štititi od neovlaštenog letenja mjerama elektroničkog ometanja.

Kazne za neovlašteno letenje bespilotnim letjelicama su od 670,42€ do 2011,26 €.

Dostupnost hitnih službi području održavanja koncerta

U cilju kreiranja veće dostupnosti građanima, u prostorijama na Gradskom stadionu Junak, na adresi Put Šumarije 16, biti će uspostavljena privremena policijska postaja.

Na deset lokacija na hipodromu biti će timovi hitnih službi i uz vozilo hitne medicinske pomoći nalazit će se liječnički tim, djelatnici crvenog križa, civilne zaštite i policijski službenici, a na području Grada Sinja biti će još pet timova hitne medicinske pomoći.

Građani će moći zatražiti pomoć liječnika u dva stacionara koji će se nalaziti u Domu zdravlja (adresa Pelimovac 11) i na samom hipodromu uz ulaz JUG, ulaz broj 3.

Za posjetitelje i građane će Grad Sinj će omogućiti dostupnost pitke vode na šesnaest slijedećih lokacija (označene crvenim brojevima na karti u privitku), a nakon provedene procedure Nastavnog zavoda za javno zdravstvo:

autocisterna-hipodrom, ulaz jugoistok,

ulica Put Piketa- na dvije pozicije

ulica Put Šumarije ( na dvije pozicije)

Ulica Miljenka Buljana kod k.br 1

Matića ulica-ulaz u grad

u parku kod Doma mladih

u parku kod spomenika

Ulica Put Ferate-na igralištu osnovne škole,

Zečev prolaz

Aerodrom Piket

GZ Kukuzovac

vodoskok Luca Šetalište Alojza Stepinca

vodoskok Petrovac

vodoskok Vrlička-Put odrine

Završetak koncerta i razilaženje posjetitelja

Završetak koncerta predviđa se u 23 sata. Pozivamo posjetitelje da nakon završetka javnog okupljanja ne izlaze svi u isto vrijeme i da prilikom napuštanja prostor javnog okupljanja vode računa da razilaženje bude postepeno i pažljivo usmjereno. Apeliramo na posjetitelje da posebno pažnju posvete osjetljivim skupinama: djeci i starijim osobama i da ima daju prednost prilikom odlaska s javnog okupljanja.

Čuvajmo jedni druge posebno prilikom odlaska s koncerta!

SNIMANJE JAVNOG OKUPLJANJA

Na dan održavanja koncerta policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka audio i video snimati područje grada Sinja, hipodroma i prilazne pravce.

SAVJETI ZA POSJETITELJE

pozivamo posjetitelje na strpljenje prilikom ulaska u zonu koncerta

osobe koje svakodnevno korite terapiju ili lijekove neka je nose sa sobom,

pijte dovoljno vode,

pridržavajte se preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu kao i preporuka organizatora

prije, za vrijeme i nakon koncerta vodite računa o sigurnosti svih ostalih građana

roditelje pozivamo da posebno skrbe o sigurnosti svoje djece na način da stalno budu pod njihovim nadzorom obzirom na očekivane gužve i veliki intenzitet ljudi i događaja kako u zoni koncerta tako i u prometu.

PREPORUKE ZA GRAĐANE SINJA I CETINSKE KRAJINE

pravovremeno se informirajte koje ulice, kada i koliko duge će biti zatvorene kako bi mogli planirati alternativne pravce,

pratite informacije žurnih službi o stanju na cestama

prilikom planiranja svakodnevnih aktivnosti uzmite u obzir mogućnost gužvi i zastoja na području grada i na prilaznim pravcima prema Sinju tijekom čitavog dana

podsjećamo da je na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom koja se mora poštovati, radi čega apeliramo na građane da na dan koncerta posebno povedu računa o ovoj zabrani i ukoliko uoče paljenje vatre na otvorenom prostoru da odmah o tome obavijeste vatrogasce