Policija regulira promet: Novi sudar nadomak Splita, evo detalja

U srijedu, u14:37 sati splitska policija zaprimlila je dojavu o prometnoj nesreći u mjestu Čiovo, u ulici Put Gradine, u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

- Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji obavljaju očevid, nakon čega će biti poznate sve okolnosti nesreće.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Promet se na toj dionici trenutno odvija otežano, jednim kolničkim trakom, uz fizičku regulaciju policije.

Prema prvim informacijama s terena, u nesreći nije bilo ozlijeđenih te nitko od sudionika nije zatražio - kazali su iz PU SD za portal Dalmacija Danas.