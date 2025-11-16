POLICIJA RASTJERALA MASOVNU TUČNJAVU MALOLJETNIKA NA TRSTENIKU: "Bili su spremni pobjeći, ali smo ih zaustavili"

Na školskom igralištu u splitskom kvartu Trstenik u nedjelju navečer odvijala se dramatična scena kada je skupina maloljetnika započela sukob. Sve je okončano dolaskom policijskih službenika oko 20.30 sati.

Prema službenom priopćenju, policajci su na igralištu zatekli veći broj mlađih osoba uključenih u fizički obračun. Dolazak službenih vozila prekinuo je sukob, nakon čega se dio sudionika pokušao udaljiti s mjesta događaja.

Drama u Splitu

Unatoč pokušaju bijega, policija je uspjela zaustaviti jednu grupu od otprilike dvadesetak mladih koji su stavljeni pod nadzor. "Prema prvim informacijama, nitko od zadržanih nije ozlijeđen", navode iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Svi sudionici koji su privedeni bit će odvedeni u policijsku postaju, gdje će biti pozvani i njihovi roditelji, budući da se radi o maloljetnicima. O incidentu je obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad, a slijedi i kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti okolnosti sukoba i eventualne poticatelje.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih detalja ovog nemilog događaja.