Policija pronašla dvojicu maloljetnika koji su tukli 72-godišnjaka

Nakon što je 14. listopada 2025. godine u javnost dospjela snimka na kojoj se vidi udaranje starije muške osobe, policija je odmah reagirala. Iste večeri policijski službenici su utvrdili identitet oštećenog muškarca te s njim obavili razgovor i zaprimili kaznenu prijavu.

Operativnim radom i analizom snimke, još iste večeri utvrđen je identitet osoba koje se dovode u vezu s događajem. Za njima je raspisana potraga, a jučer tijekom dana obje su osobe pronađene i uhićene.

Maloljetnici su dovedeni u policijsku postaju, gdje su nad njima specijalizirani policijski službenici, uz sudjelovanje djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, proveli kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su dvojica maloljetnika, rođenih 2010. i 2011. godine, počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja na štetu 72-godišnjeg muškarca. Danas su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku, kazali su nam iz PU splitsko dalmatinske.