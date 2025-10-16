MRAČNA SLIKA DRUŠTVA Snimke premlaćivanja postale su viralni spektakl: Ovo su stvarni alarmantni podaci o drastičnom porastu vršnjačkog nasilja u Dalmaciji i cijeloj zemlji

Svako malo internetom počne kružiti novi video – maloljetnici udaraju, guraju, vrijeđaju, a ponekad i brutalno prebijaju svoje vršnjake ili čak starije prolaznike. Nije riječ o scenama iz nekog filma ili serije, nego o stvarnim događajima na našim ulicama, školskim igralištima i parkovima. Najnoviji slučaj iz Splita, gdje je skupina tinejdžera na Bačvicama 19. rujna 2025. pretukla starijeg muškarca, samo je još jedan u nizu uznemirujućih podsjetnika da se problem vršnjačkog nasilja u Dalmaciji, ali i cijeloj Hrvatskoj, pretvorio u opasnu društvenu pojavu.

Snimke tih događaja, koje se u nekoliko sati prošire društvenim mrežama, postale su mračna ogledala našeg društva. One ne samo da dokumentiraju nasilje, već ga multipliciraju – iz parka ili plaže prelazi na stotine tisuća ekrana, gdje šokira, ali i može potaknuti imitaciju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Snimka nedavnog brutalnog napada skupine tinejdžera na starijeg muškarca na splitskim Bačvicama zgrozila je javnost. Incident se dogodio 19. rujna 2025., a u javnost je dospio kada su uznemirujući kadrovi premlaćivanja počeli kružiti internetom 15. listopada. (Uznemirujući snimku pogledajte OVDJE).

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta otvoreno je osudio napad, dok je Policijska uprava splitsko-dalmatinska pozvala svjedoke da se jave i dostave snimke s nadzornih kamera. Policija je potvrdila da je riječ o maloljetnicima te da se provode kriminalistička istraživanja.

U kolovozu 2025. u Kaštel Starom trojica maloljetnika fizički su napala vršnjaka, koji je završio u bolnici s teškim tjelesnim ozljedama. Samo nekoliko mjeseci ranije, u siječnju iste godine, dječak mlađi od 14 godina u Kaštelima je na igralištu škarama ubo drugog dječaka u prsa i teško ga ozlijedio.

Slični obračuni zabilježeni su i u Omišu 2024. godine, kada su dvojica maloljetnika osumnjičena za tešku tjelesnu ozljedu i pokušaj teške tjelesne ozljede.

Snimke koje su šokirale javnost

U ožujku i travnju 2024. društvene mreže preplavili su videozapisi maloljetnica koje zlostavljaju i ponižavaju vršnjakinju, tjerajući je da kleči dok je udaraju. Policija je uhitila tri djevojke te još jednog maloljetnika koji je cijeli incident snimao.

Gotovo u istom razdoblju pojavio se i drugi snimljeni slučaj, u splitskim kvartovima Pujanke i Brodarica, gdje je još jedna vršnjakinja bila izložena brutalnim udarcima. Snimke su se širile u Facebook grupama i na TikToku, što je dodatno pojačalo pritisak na policiju.

U svibnju 2024. u Trogiru je došlo do masovne tučnjave maloljetnika u parku Žudika. Policija je prijavila dvojicu zbog pokušaja teške tjelesne ozljede, a dvije maloljetne osobe su ozlijeđene.

U Dubrovniku je u travnju iste godine Uvala Lapad postala poprište vršnjačkog nasilja kada je više maloljetnika pretuklo dječaka, a snimka je postala viralna. Policija je privela dvojicu napadača.

Napadi na strane radnike

U studenom 2024. Split je potresla serija napada na strane radnike. Najteže je prošao nepalski dostavljač kojemu je slomljena ruka. Policija i Državno odvjetništvo postupali su protiv trojice maloljetnika i jednog mlađeg punoljetnika, a kao motiv se spominjao i rasizam.

Nakon što su se snimke nasilja počele viralno širiti, Ministarstvo unutarnjih poslova istaknulo je da je putem online alata "Red Button" zaprimljeno više od tisuću prijava građana. Pravobraniteljica za djecu u godišnjem izvješću navodi porast prijava od 11% u odnosu na godinu prije, a među temama dominira nasilje među mladima i zlouporaba snimki na internetu.

Statistika Policijske uprave splitsko-dalmatinske također potvrđuje zabrinjavajuće trendove: u 2024. godini evidentirano je čak 7.541 kazneno djelo, što je porast od 22,4% u odnosu na 2023. godinu.

Što čeka maloljetne počinitelje?

Prema hrvatskom zakonodavstvu, kaznena odgovornost počinje s navršenih 14 godina. Maloljetnici od 14 do 18 godina podliježu odgojnim mjerama, dok se starijim maloljetnicima (16–18 godina) za najteža kaznena djela može izreći maloljetnički zatvor u trajanju do 10 godina.

Dodatni problem predstavljaju snimke koje kruže internetom – njihovo dijeljenje i objavljivanje, ukoliko su djeca prepoznatljiva, može se tretirati kao kazneno djelo povrede privatnosti djeteta.

Problem koji prelazi granice

Nasilje među mladima više nije "izolirani incident" u Splitu ili Kaštelima. To je obrazac koji se ponavlja i u Dubrovniku, Šibeniku, Zadru, ali i diljem Hrvatske. Svaki novi video tučnjave ili ponižavanja među maloljetnicima podsjeća nas da problem više ne možemo promatrati samo kao devijaciju pojedinaca – riječ je o ozbiljnom društvenom izazovu.

Upozoravajuće je da se isti obrasci pojavljuju u gotovo svim sredinama: vršnjaci koji obračune rješavaju šakama, mobiteli koji sve bilježe i internet koji nasilje pretvara u viralni spektakl.

Zbog toga stručnjaci redovito poručuju da kazneni sustav i policija nisu dovoljni. Potrebni su sustavni programi prevencije u školama, veća podrška roditeljima, edukacija o sigurnosti na internetu i medijskoj pismenosti. Jer, ako se trend nastavi, Hrvatska riskira odgoj generacija koje će nasilje smatrati normalnim načinom komunikacije.

Snimke koje danas kruže mrežama nisu samo dokazi premlaćivanja – one su zrcalo u kojem gledamo vlastito društvo. A ono što vidimo sve više zabrinjava.