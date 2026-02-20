Policija poslala upozorenje uoči utakmice s Rijekom na Poljudu

U nedjelju, 22. veljače 2026. godine s početkom u 17,45 sati u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrat će se nogometna utakmica 23. kola Super sport Hrvatske nogometne lige između HNK „Hajduk“ i HNK „Rijeka“. Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija uz koordinaciju Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14,70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22).

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.

Obavijest za gostujuće navijače - prihvat navijača u Dugopolju

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske provodit će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača na izlazu s autoceste A1- naplatna postaja Dugopolje te će svi nakon obavljenog pregleda, biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud.

Preporučamo svim gostujućim navijačima da na naplatnu postaju Dugopolje dođu najkasnije u 15,45 sati, dva sata prije početka utakmice što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.

Obavijest za domaće navijače - koristite izlaze Prgomet, Bisko i Vučevica, cesta D1 u posebnom režimu, moguće gužve i zastoji u prometu

S obzirom na to da od 14 sati na području naplatne postaje Dugopolje i na cesti D1, brza cesta smjer Klis - Solin očekujemo gužve i zastoje te da će na D1 biti uspostavljena posebna regulacija prometa uz moguće potpuno zatvaranje ceste, upućujemo domaće navijače koji dolaze na utakmicu iz drugih gradova da ne koriste izlaz s A1 na Dugopolju, već da koristite naplatne postaje Prgomet, Vučevica i Bisko.

Upozorenje: Izbjegavajte D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje

Ulazak u stadion

Posebno još jednom napominjemo svim posjetiteljima kako prilikom ulaza moraju imati:

javnu ispravu s fotografijom,

personaliziranu ulaznicu

S obzirom na pojačan interes posjetitelja za ovo javno okupljanje, molimo posjetitelje da se na dan utakmice pravovremeno upute prema stadionu. Ulazi u stadion biti će otvoreni od 14,45 sati pa pozivamo posjetitelje da dođu ranije, kako bi nakon obavljenih pregleda i provjera osoba i ulaznica mogli prije početka javnog okupljanja ući na stadion.

Posebna regulacija prometa na području Splita

Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila na način da će se:

od 11 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom).

od 13,45 sati uspostaviti blokada prometa u Ulici Zrinsko-frankopanskoj - od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla - od raskrižja s Ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanar, autobusa javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).

Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona pa savjetujemo da ukoliko na javno okupljanje dolaze osobnim vozilom, isto parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona.

Prometni redari će zajedno s policijskim službenicima na dan održavanja javnog okupljanja sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko - frankopanska, Hrvatske mornarice, Ulice Sedam Kaštela i Put Supavla te će vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje, biti premještena. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika navedenih cesta.

Savjetujemo svim građanima koji planiraju doći na utakmicu, da na vrijeme krenu prema stadionu te da ukoliko su u mogućnosti koriste javni prijevoz, radi izbjegavanja gužve.

S obzirom da prije i nakon održavanja javnog okupljanja očekujemo pojačan intenzitet prometa, gužve i moguće zastoje, sve sudionike pozivamo na dodatno strpljenje i oprez, posebno u slučaju preusmjeravanja prometa, odnosno potrebe za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području Splita.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena navedena protupravna ponašanja biti će sankcionirana sukladno Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Ulazak na stadion odbit će se:

posjetiteljima pod utjecajem alkohola,

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima.

Također sukladno članku 51. i 52. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima policija će četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara, Put Lore i u dijelu Zrinsko-frankopanske ulice od križanja s ulicom Sedam kaštela do Ulice Put Lore.

Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.