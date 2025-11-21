Policija poslala upozorenje uoči crnog petka: "Ne kupujte to djeci. Jednostavno im se to ne smije kupiti"

Policija je za predstojeće blagdane poslala poruku. Josip Mataija iz Ravnateljstva policije kaže:

"Poruka za roditelje, ali i djedove i bake i za kumove. Zakon kaže i vrlo je jasan da dijete do 14 godina ne smije uopće voziti romobil.

Poruka je - nemojte to kupovati djeci, naravno da djeca to žele, naravno da će djeca inzistirati da se to kupi, međutim treba razmisliti prije toga zbog njihove sigurnosti. Jednostavno im se to ne smije kupiti".

Liječnici upozoravaju na teške ozljede. Oprema, ne samo kaciga, ključna je za sigurnost.

"Isto tako sam vidio jednog dječaka koji je imao kacigu, ali je ustvari tako nezgodno pao na rizol da je ostao nepokretan. Kaciga spašava glavu, ali što će i na koji način ta brzina tog romobila napraviti kod pada ostalim ekstemitetima ne možemo predvidjeti.

Vi ustvari možete dobiti frakturu, dijete može dobiti frakturu kralježnice, frakturu bilo kojeg ekstremiteta", kaže pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Tomislav Benjak.

Naglasak mora biti na edukaciji. Roditelji svojim primjerom moraju ukazati na zamke koje skriva promet, javlja Dnevnik.hr.