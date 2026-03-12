Policija otkrila što se dogodilo sa sedmero nestale djece u Mađarskoj

Vijest o nestanku sedmero djece u mađarskom gradu Makóu, nedaleko od granice sa Srbijom, izazvala je veliku zabrinutost u regiji. Policija je pokrenula opsežnu potragu nakon što je prijavljeno da su sva djeca nestala u isto vrijeme. Ipak, mađarski mediji ubrzo su objavili da je potraga završila sretnim ishodom.

Policijska postaja u Makóu tragala je za obitelji sa sedmero djece, a svi su u jednom trenutku bili evidentirani kao nestale osobe. Istragom je utvrđeno da su djeca prezimena Buzas 7. ožujka napustila odgojni dom i otišla u nepoznatom smjeru.

Prema riječima policijskog načelnika Jánosa Roberta Vade iz Policijske uprave okruga Čongrad-Čanad, obitelj koja je ranije živjela u teškim uvjetima sada se nalazi na sigurnom u inozemstvu.

Djeca su formalno prijavljena kao nestala jer njihov odlazak nije bio službeno prijavljen, no naknadno se pokazalo da su napustila zemlju zbog očeva zaposlenja u inozemstvu. Zbog toga, unatoč evidenciji o nestanku, djeca zapravo nisu bila u opasnosti, piše Telegraf.

Među sedmero djece nalaze se dvogodišnji Abel, Adam Kevin, Dominik, sedmogodišnja Rubina Anita i trogodišnja Lilien. Najstariji među braćom i sestrama su osmogodišnji Đorđ i desetogodišnja Amira.

Iako je policiji sada poznato gdje se obitelj nalazi, prema službenom protokolu potrebno je osobno provjeriti dobrobit djece prije nego što se slučaj i službeno zatvori.