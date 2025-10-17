Policija obustavila potragu za četverogodišnjim dječakom: "Slučaj je sada operacija pronalaska tijela"

Policija je obustavila potragu za četverogodišnjim dječakom koji je nestao u australskoj divljini prije gotovo tri tjedna, nakon što ni u nisu uspjeli pronaći nikakav trag.

Gus Lamont posljednji je put viđen 27. rujna kako se igra ispred kuće na udaljenoj farmi ovaca blizu Yunte, oko 300 kilometara od Adelaidea.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njegova baka ostavila ga je samog otprilike pola sata prije nego što ga je otišla provjeriti, no dječaka nije bilo, što je potaknulo jednu od najvećih kopnenih i zračnih potraga u povijesti Južne Australije. Policija ne sumnja na kazneno djelo i poručuje da će nastaviti istragu, ali da je slučaj sada postao "operacija pronalaska tijela".

Prošlog tjedna vlasti su nakratko smanjile opseg potrage, da bi je ponovno pokrenule u utorak uz pomoć 80 pripadnika australskih oružanih snaga. Povjerenik Grant Stevens izjavio je da su vlasti pretraživale šire područje na temelju ažuriranih procjena stručnjaka za preživljavanje, medicinu i potragu, a ne na temelju novih informacija, piše BBC.

U petak je policija potvrdila da nova potraga nije otkrila nikakve tragove Gusa. "Činjenica da je Gus malo dijete, da je teren izuzetno grub, surov i podložan promjenjivim vremenskim uvjetima, učinila je potragu teškom i izazovnom za sve uključene", stoji u policijskom priopćenju.

Do sada je pretraženo oko 470 četvornih kilometara, a istražni tim od 12 članova, osnovan ranije ovog tjedna, nastavit će s istragom. Policija nije isključila mogućnost ponovnog pretraživanja imanja u budućnosti.

Gus, koji je opisan kao pustolovno, ali sramežljivo dijete, posljednji je put viđen u sivom šeširu, svijetlosivim hlačama, čizmama i plavoj majici dugih rukava s likom žutog Miniona. Policija vjeruje da je dječak sam odlutao.

Slučaj je izazvao veliki interes širom Australije, a slike plavokosog, kovrčavog dječaka pojavile su se u svim lokalnim medijima, a na društvenim mrežama proširile su se lažne slike dječaka generirane umjetnom inteligencijom.

"Možete samo zamisliti kako se osjeća obitelj... bez odgovora na pitanje gdje je Gus i što se dogodilo. Ovo bi bilo traumatično za svaku obitelj" rekao je povjerenik Stevens. Preko glasnogovornika, obitelj Lamont ranije je izjavila da su "slomljeni" zbog Gusovog nestanka.

"Ovo je za našu obitelj i prijatelje bio šok i teško nam je shvatiti što se dogodilo, Gusova odsutnost osjeća se u svima nama i nedostaje nam više nego što riječi mogu prenijeti", poručio je.