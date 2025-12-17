Policija objavila koliko je ljudi ove godine sjelo za volan pijano i drogirano. Brojka je stravična

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske u posljednja su 24 sata pojačano nadzirali prometnice na području županije te iz prometa isključili deset osoba koje su vozile pod utjecajem alkohola ili su odbile testiranje na droge.

Četiri vozača zadržana su u policijskim postajama do otrježnjenja, a najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 1,89 promila.

Najveća količina alkohola u organizmu izmjerena je oko 22:45 sati u Kaštel Novom, gdje je zaustavljen 58-godišnji vozač s koncentracijom od 1,89 g/kg alkohola u krvi. Nešto kasnije, oko 23:55 sati na području Splita, policija je zaustavila 55-godišnjaka kojem je izmjereno 1,82 promila.

Treći slučaj zabilježen je oko 20:45 sati u Kaštel Starom, gdje je 35-godišnji vozač upravljao vozilom s 1,60 promila alkohola, dok je jutros u 2:53 sata u Splitu alkotestiran 36-godišnjak kojem je izmjereno 1,40 g/kg alkohola.

Iz policije ističu da svakodnevno provode nadzore kako bi sankcionirali najteže prekršitelje, zaštitili sudionike u prometu i povećali sigurnost na cestama.

Od početka godine do danas, policijski službenici PU splitsko-dalmatinske sankcionirali su i iz prometa isključili ukupno 8.530 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili opojnih droga.