Policija o 'maloljetničkim bandama': "Ogromna je odgovornost roditelja, ali nekad je ne žele prihvatiti"

U zagrebačkoj Dubravi održan je novi prosvjed, a građani su poručili da je dosta nasilja i maloljetničkih bandi te da neće odustati od svojih zahtjeva.

RTL je razgovarao s Anitom Matijevićem, voditeljicom Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta Ravnateljstva policije.

"Maloljetnička banda snažan je izraz. Uhićeni su oni za koje smo imali zakonske uvjete za uhićenje, ali svi su počinitelji identificirani", kaže Matijević. Na potpitanje gdje se oni nalaze, naša sugovornica ističe da su to odluke pravosudnih tijela i tijela socijalne skrbi: "U konačnici, radi zaštite privatnosti, ne smijem te podatke iznositi".

Pitali su što je s roditeljima djece koja počine maloljetničko nasilje i zašto oni nikad ne odgovaraju. "Zavisi, neki odgovaraju. U svakom slučaju, kada je maloljetnik počinitelj, pogotovo nasilnih kaznenih djela, utvrđujemo je li njegovo ponašanje možda posljedica izostanka adekvatnog odgoja i brige u obitelji. U takvim situacijama kazneno prijavljujemo roditelje za kazneno djelo povrede djetetovih prava", pojašnjava Matijević.

'Smanjenje kaznene odgovornosti nije rješenje'

Zanimalo ih je je li netko prijavljen u ovom konkretnom slučaju. "Ne mogu iznositi, s obzirom na to da osobe iz njihovog okruženja poznaju tu djecu. Mogu vam reći da utvrđujemo vezu i ogromna je odgovornost roditelja za ponašanje djece. Roditelji nekada tu odgovornost žele minorizirati i ne žele prihvatiti, ali policija ustvari dijete koje je počinilo neko kazneno djelo prvi put vidi kada provodimo krim istraživanje nad njim. Pitanje je što je roditelj tog desetogodišnjeg ili šesnaestogodišnjeg djeteta radio tih 10 ili 16 godina u periodu u kojem ga je adekvatno trebao odgajati. U konačnici, imamo i druge dionike koji imaju svoju ulogu", govori naša sugovornica.

Matijević smo pitali i što misli o tome da se smanji kaznena odgovornost maloljetnika s 14 na 12 godina. "Mislim da to nije rješenje i mislim da ne trebamo biti jedna od država koja najdrastičnije smanjuje kaznenu odgovornost maloljetnika. Mislim da kao društvo trebamo puno snažnije reagirati u ranoj detekciji, intervenciji, ali i u pravovremenim izmjenama određenih odluka - radi li se o pedagoškim, odgojnim mjerama, mjerama unutar pravosudnih sustava. Mislim da trebamo puno bolje i snažnije reagirati na vrijeme na nasilje koje djeca ispoljavaju", ocjenjuje Matijević.

Dotaknula se teme sigurnosti u školama, a kad smo pitali misli li da su djeca sigurna u školama, Matijević je rekla: "Ne postoji ni u čemu apsolutna sigurnost. Nakon tragičnih događaja u Beogradu, a osobito nakon tragedije u školi u Prečkom, poduzeli smo niz mjera u koordinaciji sa školama, odgojno-obrazovnim ustanovama. Napravljeni su protokoli, kontrole ulaska, planovi sigurnosti, procjene, sigurnosni planovi su doneseni, zapošljavaju se operativni djelatnici za sigurnost".

Povratak kvartovskih policajca?

Gošću su pitali i planira li se možda povratak kvartovskih policajaca. "Nije sada samo stvar Dubrave. Maksimalno, s obzirom na kadrovske kapacitete koje imamo, sigurno da ćemo pojačati, pojačavamo vidljivost policije na onim pozicijama gdje procjenjujemo određene rizike. Prije ovih događaja u Dubravu imali smo pojačanu; svake školske godine imamo niz mjera za povećanje sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama početkom školske godine, kada je policija prisutna na ulicama, kada kontroliramo što se dešava noću, jesu li nam djeca bez nadzora roditelja iza 23 sata, kontroliramo opojna sredstva, zlouporabe", pojašnjava Matijević.

Nakon što smo pitali hoće li se to pojačati, Matijević je kazala: "Naravno da da, svaki dan na operativnoj razini u operacionalizaciji protokola nasilja među mladima, svakodnevno komuniciramo. Napravili smo i posebnu bazu nasilja među mladima i bazu štetnih i rizičnih ponašanja u odgojno-obrazovnim ustanovama. Svaki dan komuniciramo s policijskim upravama i postajama u konkretnim situacijama. Detektiramo mjesta koja nam se pokazuju kao rizičnija. Onda s kolegama iz službe prevencije pojačavamo preventivne aktivnosti koje radimo s djecom, tako da djeca sudjeluju u izradi materijali, ali i dio vidljivosti, odnosno policijskih ophodnji".

"Mislim da cijelo društvo treba zajedno reagirati - cijela lokalna zajednica, a osobito roditelji, trebaju preuzeti svoju odgovornost. Trebamo svi skupa svoje kapacitete staviti u punu funkciju da bismo zaštitili djecu", zaključuje Matijević.