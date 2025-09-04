Policija kod tipa u autobusu kod Rijeke pronašla 13.5 kila droge

Policija i carina u autobusu na A6 zatekli su 23-godišnjeg hrvatskog državljanina s gotovo 13.5 kilograma amfetamina i pola kilograma MDMA, a drogu su otkrili uz pomoć službenih pasa. Prema sumnjama, bila je namijenjena preprodaji u Primorsko-goranskoj i drugim županijama, javlja Index.

Droga otkrivena tijekom kontrole autobusa

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske proveli su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Osumnjičenika su jučer oko 16 sati zatekli policijski službenici i djelatnici carine iz Službe za mobilne jedinice Rijeka u autobusu međugradskog prijevoza na autocesti A6 kod naplatne postaje Kikovica, dok je u svojoj naprtnjači prenosio drogu.

Prilikom redovnog nadzora, sukladno odredbama Zakona o carinskoj službi i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, uz pomoć službenih pasa namijenjenih detekciji droga, proveden je pregled prtljage u prtljažnom prostoru autobusa. Psi su u naprtnjači osumnjičenika otkrili materiju za koju je postojala sumnja da je riječ o drogama.

Uhićenje i pretraga

23-godišnjak je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje. Temeljem naloga suca istrage provedena je pretraga osobe i prtljage, pri čemu je utvrđeno da se u naprtnjači nalazi gotovo 13,5 kilograma amfetamina tzv. speed i pola kilograma droge MDMA (3,4-metilenedioksi-metamfetamin), popularno poznate kao ecstasy, što uključuje više od tisuću tableta.

Preprodaja na širem području

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni nabavljao veće količine amfetamina i MDMA koje su bile namijenjene za preprodaju na području Primorsko-goranske županije i drugih županija.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama, protiv osumnjičenika je podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje i dalje se nastavlja