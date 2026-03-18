Policija iz Dalmacije se posebnim apelom obratila građanima!

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana zaprimili su dvadesetak dojava građana o telefonskim pozivima osobe koja se predstavlja kao liječnik. U pozivima lažno prikazuje tešku zdravstvenu situaciju članova obitelji te traži novac za hitnu operaciju.Za sada je zaprimljena prijava jedne oštećene osobe koja je, ne sumnjajući u istinitost navoda, predala 5.000 eura. Prema uputama počinitelja, novac je predala muškarcu koji je došao na njezinu kućnu adresu.Ovakav način prijevare podudara se s ranijim upozorenjima policije o porastu slučajeva u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili zdravstveni djelatnici, a žrtvama – najčešće starije životne dobi – iznose izmišljene hitne situacije kako bi ih naveli na predaju novca.

Policija ponovno upozorava građane na oprez, osobito zbog činjenice da se druga osoba uključena u prijevaru često nalazi u blizini mjesta stanovanja potencijalne žrtve.

Građanima se savjetuje da ne nasjedaju na ovakve pozive, da ne predaju novac nepoznatim osobama, da pokušaju kontaktirati članove obitelji te da svaki sumnjiv slučaj odmah prijave policiji na broj 192.

Policija zahvaljuje svima koji su prijavili pokušaje prijevare te nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja.