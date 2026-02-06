Policija istražuje simpatizera HDZ-a koji je na dočeku vikao "Za dom spremni"

Zagrebačka policija potvrdila da provodi kriminalističko istraživanje zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni" i dizanja desnice na središnjem zagrebačkom trgu tijekom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije. Iz policije su naveli da je postupanje u tijeku te da će, ovisno o utvrđenim činjenicama, poduzeti daljnje mjere i radnje.

Sporna snimka s djecom i dizanjem desnice

Index je ranije objavio videosnimku na kojoj se čuje uzvikivanje "Za dom spremni", dok skupina mlađih osoba, među kojima su i maloljetnici, podiže desnicu. Snimku je na društvenim mrežama objavio Ivan Matanović, koji se predstavlja kao pripadnik hrvatske dijaspore u Njemačkoj. Video više nije javno dostupan na njegovu Facebook profilu.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu su im potvrdili da su upoznati s videosnimkom te da su je proslijedili Ministarstvu unutarnjih poslova i HAKOM-u, koji djeluje kao koordinator za digitalne usluge.

Snimka je nastala tijekom dočeka rukometaša na središnjem zagrebačkom trgu, događaja koji je organizirala Vlada RH. Policija je nakon dočeka izvijestila da nije bilo incidenata, a isto su posljednjih dana u više navrata ponovili i predstavnici Vlade.

Matanović o svojoj ulozi i vezama s HDZ-om

Matanović je u kratkom razgovoru za Index rekao da je simpatizer HDZ-a. Na svom profilu, koji također više nije javno dostupan, ranije je objavljivao fotografije s predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem, za kojeg je napisao da ga "inspirira". Objavljivao je i fotografije s Gordanom Jandrokovićem, Brankom Bačićem i drugim dužnosnicima te stranke te je bio aktivan na stranicama Mladeži HDZ-a.

"Video koji spominjete nastao je u trenutku spontanog uzbuđenja zbog sportskog događaja. Moj motiv bio je izraziti ponos i domoljublje, a nikakvu mržnju, prijetnju ili poticanje nasilja nisam imao u namjeri", rekao je Matanović za Index.

Moguće sankcije

Uzvikivanje "Za dom spremni" i dizanje desnice može biti kažnjivo prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, a u određenim okolnostima i prema Kaznenom zakonu. U Njemačkoj, iz koje dolazi Matanović, kazne za takvo ponašanje znatno su strože.